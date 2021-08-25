وسط تحذيرات من النصب.. مكاتب البريد تستعد لصرف معاشات سبتمبر الأربعاء

تستعد الهيئة القومية للبريد المصري لبدء صرف المعاشات لنحو 13 مليون مستحق، الأربعاء المقبل، الموافق الأول من شهر سبتمبر.

ويصرف أصحاب المعاشات مستحقاتهم الشهرية بعدة طرق، إما نقدًا من مكاتب البريد المصري المنتشرة في ربوع الجمهورية، أو فروع البريد المميكنة، أو عبر ماكينات الصراف الآلي (A.T.M).

وحذرت الهيئة القومية للبريد المصري عملاءها، منذ أيام قليلة، من التعرض لعمليات نصب واحتيال تُمارس بحق العملاء، مشددة على عدم إعطاء أي شخص بيانات شخصية أو كلمات مرور للبطاقات، وخاصة أصحاب المعاشات.

تحذير البريد المصري جاء بعد ساعات من حزمة من التحذيرات أطلقتها غالبية البنوك المصرية عقب تعرض أحد عملاء بنك مصر فرع سمالوط بالمنيا لواقعة نصب واحتيال وسرقة نحو 200 ألف جنيه من حسابها دون علمها، ورد البنك الأموال للسيدة في اليوم التالي مباشرة.

وأخطرت الهيئة، في بيان صحفي، منذ أيام، عملاءها بعدم طلب أي بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، وأكدت أنه يُرجى توخي الحذر والحيطة فيما يخص البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بكم.

انتشار صفحات مزورة على مواقع التواصل للنصب على أصحاب المعاشات

وأكدت الهيئة أنها لاحظت مؤخراً تنامي ظاهرة الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطلب من روادها الكشف عن بياناتهم الشخصية، خصوصاً لحاملي بطاقات البريد المصري بغرض الاحتيال والنصب والسرقة، مؤكدة أن تلك الصفحات وحساباتها مزيفة، وأنها تأسست بغرض النصب والاحتيال فقط.

وقال مصدر مسؤول بهيئة البريد المصري لـ«الوطن»، أن المحتالين والنصابين دائماً ما يتجهون للنصب على أصحاب المعاشات، نظراً لكبر سن بعضهم، أو أمية البعض الآخر، ويستغلون ذلك في النصب والاحتيال عليهم بكثافة أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع.

وطالب المصدر مستحقي المعاشات الذين يصرفون مستحقاتهم من الهيئة القومية للبريد نهاية الأسبوع المقبل، بالانتباه والحذر وعدم التعامل إلا مع الموظفين بالفروع أو أرقام خدمة العملاء الرسمية.

الصرف من خلال المحفظة الإلكترونية

وأشار المصدر إلى أنه يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بأكثر من طريقة، منها فيزا البريد المصري عن طريق أقرب فرع مميكن تابع للبريد، أو ماكينات البنوك، إضافة إلى الصرف عبر تطبيق الموبايل، وفي هذه الحالة على المستحق التوجه إلى أي فرع لشركة المحمول لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي.