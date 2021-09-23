اللجنة البارالمبية عن تكريم الرئيس للاعبين: «يوم سعادة كبير لينا»

قالت حياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعضاء اللجنة البارالمبية، جاء بعد رحلة طويلة من الإعداد لكافة الأعضاء المشاركين، «النهاردة يوم سعادة كبير بالنسبة ليا، بذلت علشانه مجهود لمدة 4 سنوات وتقدير من القيادة السياسية».

خطاب: «الرئيس قالهم أنا فرحان ومبسوط بالإنجاز اللي عملتوه»

وكشفت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، كواليس التكريم، التي تمثلت في تكريم اللاعبين لمدة ثلث ساعة، أعقبها تصوير الرئيس السيسي مع اللاعبيين، «الرئيس قالهم أنا فرحان ومبسوط بيكم وسعيد بالإنجاز اللي عملتوه، وكان الحديث من أب لأبنائه وشوفت السعادة في وش كل الاعبيين، اللي عطلنا جائحة كورونا اللي أصيب بيها عدد من الاعبين مرتين».

خطاب: «قالوله يا سيادة الرئيس إحنا سعداء باهتمام حضرتك بالرياضة البارالمبية»

وأوضحت أنه وفي أعقاب ذلك، سألهم الرئيس عما ينقص اللاعبين لاستكمال تفوقهم في المجال الرياضي، «قالوله يا سيادة الرئيس إحنا سعداء باهتمام حضرتك بالرياضة البارالمبية وبذوي الهمم، وإحنا سعداء إن ربنا سمح لينا نكون في الجمهورية الجديدة اللي مصر فيها والتقدم في كل المناحي والمجالات، خاصة لذوي الإعاقة والقانون الجديد لهم وكل ما تقدمه الدولة للمعاقين».

وأكدت أن اللاعبين لم يتحدثوا عن أي عراقيل عانوا منها خلال مسيرتهم الرياضية، ولكنهم عبروا عن سعادتهم بإنجازاتهم واحتفاء القيادة السياسية لهم، «لما اللاعب البارالمبي عمل مجهود 4 سنين ونجحوا أنهم يوصلوا لميدالية، ده كان شئ مش سهل لأي رياضي يصل لتلك المرحلة».

وتابعت: «الدعم اللي بيجيلنا من وزارة الشباب والرياضة بالملايين، وعملنا مؤتمر صحفي أعلنا فيه عن كل مساهمات الوزارة لينا وهناك الكثير من المساهمات الكافية، والبطولة اللي جايه هنركز على الناشئين والبطولة اللي جايه هيطلع فيها ناشئين بأعداد كويسة».