وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه يعقد الشهر المقبل برعاية الرئيس السيسي

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، لقاء مع أعضاء اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، موضحا أنّه جرى ترشيح 37 بحثا للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه، واختيار عدد من الأبحاث لعرضها خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأوضح وزير الري في بيان، أنّه من المقرر عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص».

الأبحاث العلمية المقدمة اتسمت بالتنوع والجودة العالية

وأكد أنّ هذا الحدث المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه، ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وتابع أنّ الأسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ والنظم الهيدرولوجية، ما جعله محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

ترشيح 37 بحثا للنشر من خلال مجلة المركز القومي لبحوث المياه

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه، ومشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني، والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

ويشهد الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوي مثل جلسة للإعداد لمؤتمر «الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي، كما يقام على هامش الاسبوع معرضا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب اعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.