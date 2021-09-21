سلطان عمان يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأعرب سلطان عمان - في البرقية اليوم الثلاثاءـ عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر العزيز وأسرة الفقيد، "داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته" وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفاة المشير طنطاوى عن عمر ناهز 86 عاما

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه جرى إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حزنا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی بداية من اليوم الثلاثاء.

الرئاسة تنعى المشير طنطاوي

ونعت رئاسة الجمهورية طنطاوي، في بيان، جاء فيه: «فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».