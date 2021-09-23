تعرف على شروط التحاق الطلاب الجدد بكليات جامعة دمياط

أعلن الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب، بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بجامعة دمياط للعام الجامعي 2021/2021 بجميع الكليات في الفترة من 23/9/2021 إلى 6/10/2021 على أن يتم تقديم ملف الالتحاق بالكلية بعد اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

شروط إجراء الكشف الطبي

نستعرض خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي للطلبة :-

- يبدأ الكشف الطبي في تمام الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية ظهرًا.

- إحضار أصل البطاقة الشخصية «الرقم القومي».

- احضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني مع الإلتزام بالمواعيد المحددة للكشف بالاستمارة المطبوعة، من خلال الرابط: http://www.du.edu.eg/newd_du/pages/medexam/register.aspx

ويتم ملئ النموذج الالكتروني، ثم الضغط على تسجيل، ثم الضغط على طباعة، لطباعة استمارة الكشف الطبي، ومن ثم التوجه للكلية لختم الاستمارة، وفي حالة عدم وجود طابعة لدى الطالب في المنزل لطباعة الاستمارة مباشرة؛ يتم اختيار save as pdf والاحتفاظ بملف الـ PDF لطباعته بمركز طباعة.

- التأكد من وجود طوابع الكشف الطبي على استمارة الكشف «عدد 3 طوابع بقيمة إجمالية 30 جنيه» وذلك من خلال الكلية.

- التأكد من وجود صورة شخصية مختومة من شئون الطلاب على استمارة الكشف الطبي.

- يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول قاعة الكشف الطبي.

- يلتزم الطلاب بالمسافات الأمنة وارتداء الكمامة.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعُا للتزاحم.

- من يتخلف عن المواعيد المعلنة باستمارة الكشف الطبي سيتم تحصيل غرامة قدرها 50 جنيهًا طبقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 517 بتاريخ 21/1/2019

الأوراق المطلوبة لتقديم الملف

أما عن الأوراق المطلوبة لتقديم الملف للكلية بعد اجتياز الكشف الطبي فهي:-

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح لطلاب الثانوية العامة المصرية فقط.

- بطاقة ترشيح حديثة للكلية المراد الالتحاق بها.

- عدد 6 صور شخصية مدون عليها الأسم رباعيًا.

- شهادة الميلاد الأصلية «كمبيوتر» أو مستخرج رسمي منها + عدد «2» صور منها.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب لأقل من 18 سنة».

- نموذج «6 جند» للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب لأكثر من 18 سنة».

- شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط».

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

- صورة بطاقة الرقم القومي / جواز السفر للطالب- صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- دوسيه بلاستيك.

كيفية سداد الرسوم الدراسية

- سداد الرسوم الدراسية إما عن طريق POS بالكلية بكارت الإئتمان أو ميزه، أو من خلال خدمة فوري عن طريق كود الطالب الذي يتسلمه من الكلية، وقيمتها على النحو التالي:

الكليات النظرية: 551.90 جنيهًا.

الكليات العملية: 571.90 جنيهًا.

الكليات بنظام الانتساب: 998.40 جنيهًا.