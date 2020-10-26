جامعة دمياط: خفض الرسوم الدراسية للقيد بالبرامج الخاصة بكلية التجارة

عقد مجلس جامعة دمياط جلسته رقم 149 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، حيث وجه التهنئة للدكتور محمد عبد الفتاح عبدالله سرحان الأستاذ المساعد بقسم الچيولوچيا بكلية العلوم، بمناسبة فوزه في جائزة الدولة بمجال العلوم الچيولوچية.

واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

- خفض الرسوم الدراسية للقيد بالبرامج الخاصة بكلية التجارة "الدبلومات المهنية، الماجستير المهني، الدكتوراه المهنية".

- تعيين 1 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ.

- تعيين 2 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس.

- منح لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد.

- منح 21 درجة ماجستير.

- منح 13 درجة دكتوراه.

وأعلن "دعدور" قبول التبرع العيني المقدم من شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية بـ1050 قميص لتوزيعها على الطلاب غير القادرين بالجامعة، في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة، وقرأ أعضاء المجلس الفاتحة على روح وجدي مؤمن مالك المصنع والذي وافته المنية منذ شهرين.

كما تمت الموافقة على عقد المؤتمر العلمي الثالث لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "علماء المستقبل 49 مارس 2021"، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإشراف من الإدارة الطبية بالجامعة.