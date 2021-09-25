هيونداي تحصل على جائزة التصميم الدولي لعام 2021 بسيارة كهربائية

حصدت أول سيارة كهربائية مخصصة تعمل بالبطارية، وسيارة CUV متوسطة الحجم، ضمن مجموعة «IONIQ BEV»، الجائزة الذهبية في فئة السيارات والنقل، وهي أعلى وسام في هذا الحدث، جاء ذلك وفقا لما نشره موقع شركة هيونداي على الشبكة العنكبوتية.

وتم اختيار تطبيق هيونداي «Bluelink»، ونظام «Genesis Infotainment System»، ضمن المرشحين النهائيين في فئة التفاعل الرقمي.

ومن خلال جائزة H هيونداي «IONIQ 5» الذهبية، وتكريم تطبيق هيونداي «Bluelink»، و«Genesis Infotainment System»، حصلت مجموعة هيونداي على ثلاث نقاط شرفية في جوائز «IDEA 2021».

وتم إطلاق IDEA في عام 1980، ونظمته جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية (IDSA)، ويعتبر على نطاق واسع أفضل حدث لجوائز التصميم في أمريكا الشمالية.

ويتم اختيار الفائزين والمرشحين النهائيين في «IDEA»، من خلال عملية تقييم صارمة لفحص الابتكار وفوائد المستخدم والمسؤولية الاجتماعية والجوانب الأخرى بشكل شامل.

من جانبه قال سانجيوب لي، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة هيونداي: «نتشرف بالحصول على الجائزة الذهبية، وهي أعلى تكريم في IDEA، عن هيونداي «IONIQ 5»، ولقد قمنا برحلة إلى التاريخ الغني لشركة هيونداي موتور، لتطوير مفهوم التصميم الخالد لـ «IONIQ 5»، والذي يربط بسلاسة ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا تمامًا».

وأضاف: «إن الجائزة والتكريم هما نتيجة الشغف والتفاني والتعاون الإبداعي لفريق التصميم الذي نحلم به».

في عام 2020 ، حصلت هيونداي موتور على الميدالية البرونزية في «IDEA»، عن سيارتها النموذجية والتي أنذرت بهوية التصميم المستقبلية لـ «IONIQ 5»، واتجاه تصميم السيارات للشركة الذي يركز على الكهرباء والاستقلالية والاتصال السلس.

وفي الوقت نفسه، تم وضع تطبيق هيونداي «Bluelink» في المركز النهائي، مما أدى إلى فوزه بجوائز «2021 iF Design»، وجوائز «Red Dot Design» لعام 2021، واكتسح جوائز التصميم الثلاث الأولى ذات الشهرة العالمية لهذا العام.