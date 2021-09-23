قرار عاجل من «حماية المستهلك» بشأن سيارات «كيا» في مصر

كشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، عن وجود حملة استدعاء لبعض موديلات «كيا سبورتاج» من 2016 حتى 2021، موضحا أن الهدف من الحملة هو الاطمئنان على جودة وفاعلية السيارات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيُجرى استدعاء نماذج من سيارات كيا، موديلات من 2016 حتى 2021، للكشف عليها، حرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «وكيل كيا» في مصر على طمأنة عملائها.

استدعاء نماذج من سيارات «كيا» موديلات من 2016 حتى 2021 للكشف عليها

وتابع المصدر، بأنه سيتم تفعيل حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية، وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، مؤكدا على المواطنين بضرورة الاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة، للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي.

وأوضح أنه في حال عدم خضوع السيارات للمنظومة، يجب تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد، دون أي تكلفة أو رسوم، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار، الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين

وفي سياق منفصل، شن جهاز حماية المستهلك، عددا من الحملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين، وتم ضبط 10 أطنان دهن نباتي مجهولة المصدر، و5 أطنان مواد خام لتصنيع البلاستك مجهول المصدر، في محافظة القليوبية.

وفي فرع الدقهلية، تم ضبط محل مستلزمات تكييف وتبريد، وتم التحفظ على عدد 100 شمعة فلاتر مياه، وعدد 4 فلاتر مياه ثلاث مراحل، وتم تحرير عدد 18 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الالتزام بالأسعار المعلن عنها وعدم وجود تصريح بالأوكازيون وعدم حمل شهادة صحية.

وفي الإسماعلية، تم ضبط كمية كبيرة من علب السجائر المقلدة كصناعة مصرية، وكمية من السجائر مجهولة المصدر، وفي فرع السويس تم ضبط كمية من السجائر المستوردة، مجهولة المصدر، غير خالصة الجمارك، وفي فرع أسوان تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظور تداولها بداخل الصيدليات.