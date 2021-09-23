مصدر بـ«العربية»: نحقق في واقعة تسريب فيديو ضياء السيد لمعاقبة المتسبب

قال مصدر من داخل قناة العربية بالقاهرة لـ«الوطن»، إنه تم فتح تحقيق داخلي موسع بعد واقعة تسريب فيديو ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، قبل البث بالقناة، مما جعل جماهير الزمالك تغضب من تصريحاته التي بدرت منه.

وأضاف المصدر، أن إدارة القناة أجرت تحقيقات مع بعض العاملين الذين تواجدوا بمقر القناة بالقاهرة مساء أمس، وأنهم يستكملون باقي التحقيقات للوقوف على مسرب الفيديو ومعاقبته بالرحيل من عمله، لأنه لا يُؤتمن على أسرار القناة وضيوفها.

وكتب ضياء السيد على «تويتر» صباح اليوم: «انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية هى الأساس.. الفيديو المسرب دعابة بيني وبين فريق الإعداد بالبرنامج وشيكابالا ابني وهو يعلم ذلك، وفي عهدي وأثناء ولايتي مع الأمريكي بوب برادلي أنا كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا في المنتخب».

ضياء السيد يرد على التسريبات

وقال ضياء السيد، في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيقوم بتحرير محضر ضد مصور الفيديو يوم السبت المقبل، وأضاف أن الفيديو عبارة عن هزار بشكل شخصي ولم يستأذنه أحد في نشر هذا المحتوى.

وقال ضياء السيد، في محتوى الفيديو المسرب عن ضم شيكابالا، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق للمنتخب: «مش هيشوفها»، وعلق على فوز الزمالك بالدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه قائلا: «القاضية لبست»، في إشارة إلى هدف لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابر هدف واحد أحرزه شيكابالا.

مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد المنتخب الوطني في الوقت الحالي لمباراته في تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل في أول مباراة للمدرب المصري الجديد كيروش ومعه الفريق الفني الجديد، ومنهم وائل جمعة وعصام الحضري وضياء السيد، ويأتي ترتيب منتخب مصر في مجموعته الثاني.