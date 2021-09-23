قانوني يوضح العقوبة المحتملة لمسرب فيديو ضياء السيد: تصل للحبس عامين

أزمة تسريبات جديدة شهدها الوسط الرياضي، اليوم الخميس، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للكابتن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، وظهر فيه في إحدى اللقاءات التليفزيونية قبل البث المباشر، وهو يتحدث مع فريق الإعداد بالبرنامج، عن لاعب الزمالك شيكابالا وضمه للمنتخب قائلا: «مش هيعتبها»، كما تحدث عن أزمة تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك.

واقعة تسريب مماثلة لأزمة ضياء السيد

تسريب ضياء السيد، أعاد إلى أذهان كرة القدم واقعة التسريب المماثلة، التي كان ضحاياها الكابتن مجدي عبدالغني، أحمد حسام ميدو، حازم إمام والإعلامي سيف زاهر، إذ وقعوا هم أيضًا ضحية التسريبات في إحدى حلقات البرامج التليفزيونية خارج البث.

السعداوي: القانون نظم البث وحفظ خصوصية المواطن

وحول هذا، أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، التعامل القانوني أمام قضايا التسريبات في البرامج التليفزيونية بدون علم الضيوف، قائلا إن القانون المصري نظم البث، وحفظ للمواطن حقه في الخصوصية، لافتًا إلى أنه عند انقطاع البث التليفزيوني، والتسجيل للمدرب ضياء السيد دون علمه، فإنه يتمتع في هذا الوقت بكامل الخصوصية، ولا يجوز للقناة أو المخرج أو معد البرنامج اجتزاء تصريح له ونشره دون علمه.

عقوبة مصور فيديو ضياء السيد

وأضاف «السعداوي»، في حديثه مع «الوطن»، أن فعل التسريب لأي ضيف في إحدى البرامج التليفزيونية دون علمه يشكل جريمة وفقًا للمادة 309 من قانون العقوبات المصري، موضحًا أن ذلك الفعل يشكل اختراقا للحق في الخصوصية، وتصل عقوبته للحبس مدة تصل إلى عامين، إذ يخضع المسؤول عن التسجيل والنشر للعقاب في هذه الحالة.

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أنه في حالة تقدم الكابتن ضياء السيد، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد القناة والمسؤول عن التسجيل والنشر، سيتم في الحال التحقيق في الواقعة، ومعاقبة مرتكب ذلك الفعل من فريق عمل القناة.