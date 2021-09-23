وزيرة البيئة: جارِ تحويل مقلب السلام إلى متنزه مثل «الأزهر بارك»

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن قانون إدارة منظومة المخلفات الصلبة بكل أنواعها، الصادر العام الماضي، هو أول تشريع لكيفية التعامل مع تلك المخلفات في محافظات مصر، وفيه تم التطرق لكافة أنواع المخلفات، كمخلفات المنازل والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والمخلفات الخضراء، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت تحديد الأدوار الخاصة بالعاملين بالمنظومة».

أماكن مؤقتة لدفن المخلفات الصلبة

وقالت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج « الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي خلال اجتماعه الأخير معها، وجه ببدء دراسة منظومة مخلفات البناء في ظل المشروعات العملاقة التي تعمل عليها الدولة، حيث إنه خلال الفترة الماضية تم تحديد أماكن المدافن المؤقتة، التي سيتم فيها إلقاء القمامة والمخلفات الخاصة بالهدم، خاصة في القاهرة الكبرى.

الحكومة نجحت في تحويل المقالب لمنتزهات

وأوضحت أنه بالنسبة لتحويل مقالب القمامة إلى متنزهات، فهي فكرة عملت عليها الحكومة من قبل، ونجحت في تحويل أحد المقالب في مصر القديمة إلى حديقة الأزهر بارك، وهو ما يحدث حاليا في مقلب قمامة السلام بجوار ستاد السلام، قائلة «وزارة الإسكان شغالة هناك بقالها سنة ونص واقتربت من الانتهاء من تحويل المقلب لمتنزه».

إعادة تدوير المخلفات

وأشارت إلى أن مدافن المخلفات الصلبة جزء من منظومة متكاملة تستهدف إعادة مخلفات البناء والهدف الاستفادة منها اقتصاديا، «درسنا منظومة متكاملة تعتمد على جمع الردش وفرزه وإدخاله للكسارات، اللي بيخرج منها كركام، وبيتم إعادة استخدامه مرة أخرى لرصف الطرق عبر تدوير المخلفات البناء الصلبة».

وأضافت: «القانون الخاص بالمخلفات لما اتحط كان علشان ينظم عملية مين هيعمل إيه وإزاي، وكمان وضع الحوافز الموجه للقطاع الخاص حتى يقوموا ببناء الكسارات والمصانع ليكونوا جزء من تلك المنظومة، وكل مرة بنتكلم عن المنظومة لازم نحط المعيارين دول علشان نقدر نتخطي الكثير من العوائق».