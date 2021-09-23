رئيس «اقتصادية قناة السويس»: وضعنا خططا مستقبلية لتوطين صناعة السيارات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن لقاءه بالرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، اليوم، سعى خلالها مع مسؤولي المنطقة، لتوطين صناعتي السيارات والبتروكيماويات في مصر، «المجموعة كلها عبارة عن رابطة خاصة بقارة أفريقيا بتدرس الوضع في أفريقيا شكله إيه ونحط خطط مستقبلية لهذا الأمر».

زكي: «الرابطة توصلت بأن مصر هي من المناطق الأكثر جذبا لتلك الصناعة»

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن الهيئة ورئاسة الوزراء، اجتمعا مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، في 1 ديسمبر من العام الماضي، وشهد الاجتماع بداية مناقشة هذا الأمر وتبادل للمعلومات، «الرابطة توصلت بأن مصر هي من المناطق الأكثر جذبا لتلك الصناعة على مستوى أفريقيا، واتكلمنا إن فيه تخطيط واضح لنمو احتياجات السيارات في أفريقيا بشكل عام ومصر بشكل خاص، وبناءً على ذلك قمنا بدراسة الأمر لتحقيق جزء من أهداف الحكومة والمنطقة الاقتصادية ليتم فيها صناعات بها نسبة مكون محلي تزيد بين الفترة والثانية».

زكي: «تكلمنا مع الرابطة لوضع استراتيجية مشتركة بمعايير وحوافز»

ولفت إلى أن الهيئة تدرس بأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها صناعات تكميلية في مجال صناعة السيارات، بالتعاون مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، «اتكلمنا مع الرابطة لوضع استراتيجية مشتركة بمعايير وحوافز مشتركة، وهيكون عندنا 3 أو 4 شركات تغطي الاحتياجات المحلية والأفريقية».

وأكد أن الدولة تولي صناعة السيارات أهمية كبرى، لذا هناك ما يعرف بـ«إستراتيجية السيارات»، التي تعمل عليها العديد من أجهزة الدولة، كما وأن المنطقة الاقتصادية تعتبر هذه الصناعة أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة، ولذلك فإنهم ينظرون في تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع مصنعي السيارات عالميًا لإنشاء وتوطين هذه الصناعة في مصر».

وتابع: «هنقدم تسهيلات تشمل حوافز جمركية وتصديرية، وبرامج أخرى تحفيزية، وجزء كبير منها مُطبق في المنطقة الاقتصادية، ويمكن الإضافة لها لتكون جاذبة للعمل لتغذية احتياجات السوق».