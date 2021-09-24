تعد أسعار الفاكهة من أكثر الأشياء التي يبحث المواطنون عنها باستمرار؛ نظرا لكونها من السلع التي لا غنى عن تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على الفيتامينات التي تمنح الجسم الكثير من العناصر التي يحتاجها، كـ فيتامين سي ودي وغيرها.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في أسواق مصر، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق، وفق جولة الصباحية على عدد من الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر المانجو

بلغ كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الرمان

ووصل سعر الكيلو جرام من الرمان إلى نحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكاكاو

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، ما بين 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر الكيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الأناناس

وسجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكنتالوب

وبلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر الخوخ

ووصل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، إلى 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي نحو 10 جنيهات.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر الجوافة

وتراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، ما بين 5 إلى 10 جنيهات.