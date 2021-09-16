أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 2021/9/16.. مستقرة في الأسواق

شهدت أسعار الكتاكيت، اليوم الخميس 16/9/2021، استقرارا في الأسوق، بعد حالة من عدم الاستقرار استمرت لمدة طويلة خلال الأسابيع الماضية، لدى مختلف شركات الدواجن الكبرى.

وقال عدد من تجار الدواجن، إن حركة العرض والطلب في السوق المحلية تشهد حاليا حالة من الهدوء، متوقعين زيادة الطلب يومي الجمعة والسبت.

وبحسب ما أعلنته شركات إنتاج الكتاكيت، فإن هناك ارتفاعا في سعر الكتكوت حوالي 50 قرشا في شركات «العناني، والإسكندرية، والفيروز، والمراعي»، و25 قرشًا في «الوطنية، والوادي»، فيما أنخفض سعر البيع حوالى 25 قرشا فى شركة القاهرة، وذلك مقارنة بأسعار البيع يوم الأحد الماضي.

شركة العناني 10 جنيهات

وسجلت سعر الكتكوت في شركة العناني حوالي 10 جنيهات، والإسكندرية 8.5 جنيه، والفيروز 9.75 جنيه، والمراعي 9 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض لدى شركة الوطنية 10.5 جنيه.

وحافظت شركة الوادي للدواجن على سعر بيع الكتاكيت البيضاء وذلك خلال تعاملات اليوم، بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر البيع أمس الأربعاء بنحو 25 قرشًا في الكتكتوت الواحد، ليصبح سعر البيع 9.5 جنيه بدلا من 9.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

وسجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في الأسواق من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما ارتفع سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية بنحو 50 قرشَا وذلك من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

وبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالى 3 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، فيما يصل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء إلى قرابة 21.5 كيلو سنوياً.