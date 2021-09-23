ضياء السيد: الفيديو المسرَّب مسجل منذ 12 يوما.. وتواصلت مع "شيكابالا"

قال الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، إن الفيديو الأخير الذي تم تسريبه له، تم تصويره منذ أكثر من 12 يوما، بينما تم بثه مؤخرا من أجل إثارة اللغط والبلبلة بينه وبين جماهير ولاعبي الأهلي والزمالك، «أنا في الوسط الرياضي الناس عارفة عني إني معتدل جدا ومسكت منتخبات فيها لاعبين أهلي وزمالك».

السيد: علاقتي بلاعب الزمالك شيكابالا من أفضل ما يكون

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن علاقته بلاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا من أفضل ما تكون، كما أن هناك علاقة صداقة بين ابنه وشيكابالا منذ سنوات عدة، لافتا إلى أنه حاول التواصل مع شيكابالا ولكنه فشل في ذلك، حتى جمعتهما مكالمة هاتفية عن طريق الدكتور مدحت العدل.

السيد: حصل بيني وبين شيكابالا مكالمة هاتفية عن طريق الدكتور مدحت العدل

وفنّد: «علاقتي بشيكابالا كويسة جدا، وعلي ابني كان زعلان مني لأني غلطت في شيكابالا وهو زملكاوي جدا وصاحبه، وحصل بيني وبين شيكابالا مكالمة هاتفية عن طريق الدكتور مدحت العدل، وليس من المهنية تداول فيديو بهذا الشكل يغير معنى كلامي».

وأوضح أن الأزمة الكبرى التي عاني منها، هو تسريب قناة عربية كبيرة لهذا المقطع المسرب من خلف الكاميرات، وهو ما دفعه لرفع قضية على مُسرِّب ذلك الفيديو للحصول على حقه الأدبي والقانوني، «المشكلة في المهنية لما تكون قناة عربية كبيرة بهذا الشكل ويطلع منها هذا التسريب، والناس كلموني وقلت لهم حقي الأدبي والقضائي هاخده بشكل كامل».

وتابع: «أنا باشكر كل الناس اللي علّقت بشكل حيادي لأنهم عارفين تاريخي، وخدت إجراءاتي القانونية تماما من ساعتها، حتى لا تتكرر مثل تلك التسريبات مع أشخاص آخرين، والحلقة متسجلة من 12 يوم، والأغراض واضحة، وأنا كمان واضح والناس عارفة إني واضح ومعتدل في المواضيع اللي زي كده».