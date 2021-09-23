فحص 10 آلاف شخص ضمن حملة «صحتك ثروتك» بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج حملة «صحتك ثروتك» بمحافظة الأقصر، والتي أطلقتها الهيئة كأول حملة لصحة الرجل في مصر والشرق الأوسط، يوم 19 سبتمبر 2021، واستمرت فعالياتها حتى اليوم 23 سبتمبر، ومن خلالها أُجري فحص الدم عن أمراض البروستاتا لـ10 آلاف مواطن.

23 منشأة صحية تشهد فعاليات الحملة

وأكدت الهيئة أن حملة «صحتك ثروتك» حققت المستهدف منها قبل انتهاء آخر يوم لها، حيث بدأت الفعاليات داخل 7 منشآت صحية تابعة للهيئة بالأقصر، وشملت مستشفيات الكرنك الدولي، وحورس، وطيبة التخصصي، إضافة إلى مراكز صحة أسرة الطود، وإسنا، وأرمنت الحيط، والقرنة.

وامتدت فعاليات الحملة لتشمل 15 منشأة طبية أخرى، هي وحدات صحة أسرة (الشيخ موسى، والمريس، والضمان ، والعديسات، والاقالتة، وآل عثمان، وقبلي قمولا، والرزيقات بحري، وأبو دغار، والبغدادي ، والحبيل، والقباحي)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الكرنك، والأقصر، والعوامية)، ليصل إجمالي التمركزات الثابتة للحملة إلى 23 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

فحص المترددين على المساجد والكنائس والبنوك

وأوضح بيان الهيئة، أن نطاق تغطية الحملة لم يقتصر على التمركزات الثابتة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، بل امتد ليشمل الكشف من خلال العيادات المتنقلة بالمناطق الأكثر ارتيادًا، حيث توجه فريق من المتطوعين إلى بعض الكنائس والساحات الدينية والأسواق والبنوك، لإجراء الفحوصات من خلال الكواشف السريعة المستحدثة، لتحليل بروتين PSA في الدم، ما أدى إلى اتساع تغطية الحملة والكشف على أكبر عدد من المواطنين من الرجال بالمحافظة، مشيرة أن الفحوصات شملت المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة من الرجال.

«السبكي»: نجاح الحملة في الأقصر دافع لاستكمال الفعاليات في محافظات أخرى

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة ، لافتًا إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية .

وأضاف «السبكي»، أن النجاح الكبير للحملة في محافظة الأقصر، مؤشر ودافع لاستكمال الحملة في باقي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الحملات التي تطلقها الهيئة بشكل عام، تهدف إلى الكشف المبكر والتقصي المجتمعي للأمراض ، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية في أي دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كافة مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التي رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التي وفرتها عن صحة المصريين.