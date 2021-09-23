الجارديان: المتغير دلتا يشل نظام الرعاية الصحية في ألاسكا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ولاية ألاسكا، التي تصدرت معظم الولايات الأمريكية في نسبة التطعيمات ضد فيروس كورونا قبل أشهر، قد اتخذت خطوة جذرية بفرض معايير رعاية الأزمات لنظام المستشفيات بأكمله، بعد أن أعلنت أن الزيادة الهائلة في عدد مرضى فيروس كورونا قد أجبرت السلطات على ترشيد الموارد الطبية، وأعلن الحاكم «مايك دنليفي» ومسؤولو الصحة عن هذه الخطوة حيث وصل عدد الحالات المؤكدة حديثًا على مستوى الولاية إلى رقم قياسي آخر ليوم واحد يبلغ 1224 مريضًا وسط موجة من العدوى مدفوعة بانتشار المتغير دلتا شديد العدوى بين غير الملقحين.

ملحق طوارئ خاص بمعايير الولاية خلال الأزمات الصحية

ونقلت الصحيفة عن كبيرة المسؤولين الطبيين في ألاسكا الدكتورة «آن زينك» خلال ، مؤتمر صحفي، قولها «يصيب المتغير دلتا نظام الرعاية الصحية لدينا بالشلل، ويؤثر على كل شيء بدءًا من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية وحتى أطفالنا إذا تعرضوا لحادث دراجة».

ومن جانبه، وأعلن مفوض الخدمات الصحية والاجتماعية في ألاسكا ، آدم كروم ، أنه وقع على ملحق طوارئ يضاف إلى معايير الولاية الكاملة لرعاية الأزمات التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي في أكبر مستشفى في الولاية، وهو مركز بروفيدنس ألاسكا الطبي في أنكوريج، ويحد الملحق الجديد من المسؤولية التي يتحملها مقدمو الرعاية الطبية على مستوى الأزمات في جميع مستشفيات ألاسكا، وعلاوة على ذلك، فإنه يعترف بالرعاية المقننة على مستوى الولاية، مع إعطاء الأولوية للإمدادات الطبية النادرة والموظفين بطريقة تحرم بعض المرضى من المستويات العادية من الرعاية من أجل الآخرين، اعتمادًا على مدى مرضهم وفرص شفائهم.

تفعيل معايير الأزمات بعد استنفاد الموارد الصحية بولاية أيداهو

وتابعت الصحيفة أن ولاية أيداهو، وهي واحدة من عدة ولايات ريفية طغت فيها أعداد حالات فيروس كورونا على قدرة أنظمة الرعاية الصحية في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت الولاية بتنشيط معايير رعاية الأزمات الخاصة بها على مستوى الولاية، مشيرة إلى الارتفاع المفاجئ في حالات الاستشفاء التي استنفدت الموارد الموجودة.