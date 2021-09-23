«الرعاية الصحية»: قدمنا 6.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين بـ3 محافظات

أكد الدكتور محمد العقاد مدير الرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة تخطى حاجز الـ5 ملايين و60 ألف مواطن، لافتًا إلى أن 21 سبتمبر الماضي شهد تدشين بداية جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء والسويس.

وأضاف «العقاد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وبسنت الحسيني، أن محافظة السويس، بعدما انضمت إلى المنظومة أول أمس، سجلت ما يزيد على 390 ألف مواطن، بينما سجلت جنوب سيناء 95 ألف مواطن، والإسماعيلية تجاوز مليون مواطن، وأسوان فقد قامت بتسجيل مليون مواطن.

أعداد المسجلين بالمنظومة كبيرة

وتابع: «أعداد المسجلين بالمنظومة كبيرة، بسبب زيادة الوعي لدى المواطنين، وتوعية من الفرق الطبية ، كما قمنا بتقديم تسهيلات كبيرة للتسجيل للوصول للعدد المناسب وتشمل المنظومة كل المواطنين».

ولفت، إلى أن المنظومة تستهدف وصول الخدمة إلى كل المواطنين، بمواصفات عالمية وأعلى جودة، حيث قدمت 6.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين في 3 محافظات، وهي بورسعيد، ثم الأقصر، والإسماعيلية، بينهم 4.7 مليون خدمة طبية في بورسعيد، و750 ألف خدمة طبية بالإسماعيلية، ومليون خدمة طبية في الأقصر.

3 هيئات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

وأوضح، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تنقسم إلى 3 هيئات، هي الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة، حيث جرى فصل خدماتها وهي الصحة والرقابة، التي تراقب جودة الخدمات الطبية المقدمة لاعتماد المستشفيات والوحدات الصحية.