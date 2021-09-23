الخدمات البيطرية: لا نستورد لحوما من الهند أو مناطق انتشار فيروس «نيباه»

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حقيقة حظر استيراد لحوم من ولاية كيرالا الهندية، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، وفاة طفل إثر إصابته بـفيروس نيباه.

لا نستورد من أي دولة فيها «نيباه»

وأكد عبد الحكيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر لا تستورد أي لحوم من أي دولة يظهر فيها هذا الفيروس، مشيرا إلى أن مصر لا تستورد من ولاية كيرالا الهندية لحوما من الأساس.

وأوضح أن الجهات المعنية بوزارة الزراعة كانت تتخذ إجراءات احترازية قبل واقعة وفاة طفل بفيروس نيباه في الهند، مؤكدا تشديد الرقابة على كل الواردات التي تأتي من خارج مصر، بالإضافة إلى منع وصول أي طيور أو حيوانات حية من المناطق المصابة بهذا الفيروس منذ ظهوره بداية العام.

كما أكد تشديد الفحص الدوري على المنتجات في معهد بحوث صحة الحيوان ولم تبثت إصاباتها، بالإضافة إلى فحص الخفافيش الموجودة في مصر وتم التأكد من عدم وجود هذا الفيروس في مصر حتى الآن.

متابعة يومية لحالات الإصابة

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هناك متابعة مستمرة للإصابات بهذا الفيروس بصورة يومية على مستوى العالم، للتعرف على مناطق ظهوره وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.