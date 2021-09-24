5 تصريحات لـ«علي جمعة» أنصف فيها المرأة: «كلام الحب وحق اختيار الزوج»

تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حقوق المرأة في العديد من تصريحاته، حيث إنّ كثير من فتاواه تم اعتبارها بأنها أنصفت المرأة، سواء في الميراث، أو في قبول الزواج، أو حتى في خدمة زوجها وأولادها. وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 5 تصريحات لمفتي الديار السابق، علي جمعة، في حق المرأة.

جواز كتابة الأب أملاكه لبناته

وكانت آخر تصريحات جمعة، هي الفتوى التي قالها المفتي الأسبق، وأكد فيها أن من حق الأب كتابة أملاكه لبناته كاملة، وإذا كان القصد من خطوته تلك حرمان إخوته من الميراث فهذه النية حرام، مؤكدا أن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عز وجل يوم الحساب، منبها على أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

وأكد علي جمعة، أنّ من حق الأب أن يكتب أملاكه لبناته في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، وهناك فرق بين تصرف الأب في حالة الحياة وبعد الممات، لأنه في حياته هو يتصرف في ملكه، لأن قطار الميراث لم يأتِ بعد والرجل لم يمت بعد.

ترديد كلمة بحبك للزوجة

وفي حديث آخر، أوصى علي جمعة، بضرورة ترديد الزوج كلمة «بحبك» لزوجته، لأنّ هذا واجب عليه، مستشهدًا، في أحد اللقاءات التليفزيونية له بقوله تعالى {وقولوا للناس حَسَنا وأقيموا الصلاة}، قائلا: «فقبل أن تصلي ردد لها كلمة حسنة، فالزوجة والأولاد يندرجون تحت لفظ الناس».

وحول معنى الآية الكريمة، فقد شرح جمعة الآية، قائلا إن الصلاة جاءت بعد أن تقل للناس حسنا، لأنها أعظم شيء في الدين، فعندما يأتي قبل الصلاة شيء فهذا يعني أن الله يريد لفت الانتباه لشيء مهم جدًا.

خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد

وفي قضية أخرى، أوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد، فقد قال عنه الإمام النووي إنها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، هن يقمن تفضلا منهن بخدمة الزوج ورعاية الأطفال فهذا من الفضل، وننصح النساء أن تزيد منه.

وقال علي جمعة، خلال أحد الدروس الدينية، إنّ هذا الفضل هو سبب دخول المرأة الجنة بغض النظر عن كونه فريضة أو غير فريضة أو له أجر أو ليس له أجرا، مؤكدًا: «الفقهاء الأربعة أجمعوا أن خدمة المرأة في بيتها ليس واجبا عليها، ولكن هي سنة حسنة سارت عليه نساء المسلمين منذ بدء الخليقة، لذا يجب على الزوج أو الرجال عموما أن يقدموا الشكر والامتنان للمرأة على ما تقدمه له ولأولاده، عمليا ولفظيا، وبحسن الخلق وتوفير متطلباتها كلما تيسر ذلك.

الحد من تعدد الزوجات

وحول تعدد الزوجات، قال علي جمعة، خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين»، متابعًا: «عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي، صلّ الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعا» (أخرجه أحمد في مسنده)، ومن هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات.

لا يجوز للأهل إجبار الابنة على الزواج

وقد أنصف علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، المرأة في مسألة حقها في اختيار الزوج، قائلًا في منشور عبر صفحته على فيسبوك: «الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، حيث إن الإسلام لم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما، مؤكدًا أن دور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد وليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكوراً وإناثاً- على زواج لا يرضونه، فالاختيار الأخير يرجع في الزواج للأبناء.

وتابع المفتي السابق: «أنه في زواج المرأة ليس لأبيها أو وليها حقا في أن يجبرها على من لا تريد، حيث إن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، لأن هذا الأمر يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة».