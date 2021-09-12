علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة.. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنّه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهن ومساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج بعد وفاته، متابعا: «لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام».

ما حكم الأب الذي كتب الأملاك لأولاده الذكور فقط دون الإناث؟

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أنَّه إذا كتب الأب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عز وجل يوم الحساب.

وردا على سؤال فتاة تقول «ما حكم الأب الذي كتب الأملاك لأولاده الذكور فقط دون الإناث؟»، فأجابها قائلا إنَّ تصرف هذا الأب صحيح، ولكنه في نفس الوقت ظالم وارتكب أمرا محرما.

نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والانثى

ولفت المفتي السابق أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى، لأن الإسلام بنى هذا النظام متوائما مع أنظمة أخرى من ضمنها الديات والغرامات، ومن ضمن هذه الأنظمة قضية النفقات والمهور، فالرجل كُلف بالمهر والإنفاق.

وأشار إلى أن هناك أنظمة تسمى بالأنظمة الإلهية، وضعها الله، من ضمنها نظام الزواج والميراث، ونظام الوقف، هذه نظم إلهية لم يضعها البشر، لذلك نجد في كل الأديان الزواج له شروط، وتسمى بالشروط الإلهية، وتكون مرتبطة بأشياء أخرى.