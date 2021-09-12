علي جمعة: الرجل قبل الوفاة حر في ماله وإخلاله بنظام الميراث صحيح

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنَّ قضايا الميراث تمثل نظاما دقيقا وصل إلى دفع بعض العلماء للبحث عن جهة الإعجاز في وضع هذا النظام، وكأنه معجزة بأن يأتي مثل هذا النظام المحكم الذي يتوائم مع بقية نظام الدين الإلهي الذي أرادة الله للبشرية، والخروج عن هذا النظام هو في عينه نوعا من بداية الظلم والتظالم، وهو ما جربته أنظمة كثيرة جدًا في الشرق والغرب، وفي الماضي والحاضر.

نحن مكلفون من قبل الخالق بعبادته وبعمارة الكون وبتزكية النفس

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أنَّ هناك قضايا، يجب علينا حتى نفهم ما نقول بعمق، يجب أن نتعرض لها، حيث يبتغي أن ننطلق من أننا لا نملك هذا الكون، لأن هناك نماذج معرفية تعتقد أنها تملك هذا الكون، فنحن هنا مستخلفين فيه، أي مكلفين من قبل الخالق بعبادته وبعمارة الكون وبتزكية النفس.

التركة لا تكون إلا بعد الوفاة

وتابع، أن التركة لا تكون إلا بعد الوفاة، أما قبل الوفاة فالرجل حر في ماله وأملاكه يتصرف فيها كيفما يشاء، فحقيقة امتلاك الشئ هو كمال التصرف، وهذه حقيقة يجهلها كثير من الناس، حتى أن الأبناء بدأوا يعاملون الآباء وكأن هذه الأموال والأملاك ملكا لهم وهذا لا يصح، منوها أن هذا المال هو ملك للوالد فقط دون الأبناء.

وتابع: «الوالد إذا قرر التصرف في ماله بقصد حرمان الورثة من ميراثهم أو الإخلال بنظام الميراث، مثل مساعدة بناته في الدخل، فتصرفه صحيح، ولكنه سيحاسب على نيته، فإذا كانت نيته الاطمئنان على بناته فهذا حلال، لكن إذا كانت نيته حرمان ابنه أو بنته فهذا حرام».