«سفاح الجيزة» ينتظر «الإعدام الرابع» بعد صدور 3 أحكام ضده

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، محاكمة قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا باسم «سفاح الجيزة» لجلسة يوم 16 نوفمبر للإطلاع، والمتهم فيها بقتل زوجته فاطمة زكريا وإخفاء جثتها في «ديب فريزر».

تقدم «الوطن»، في التقرير التالي، محطات محاكمة «سفاح الجيزة»، وأحكام الإعدام التي صدرت ضده كالآتي:

حكم الإعدام الأول

صدر ضد «سفاح الجيزة» أول حكم إعدام، بتهمة قتل صديقه، بعد استدراجه إلى شقته التي يمتلكها بمنطقة بولاق الدكرور، حيث دعاه على تناول وجبة الغذاء معه، حيث دس له السم في الطعام، ثم وجه له ضربة قاتلة على رأسه باستخدام «قطعة حديدية»، ولم يكتف بذلك بل قام بوضعه داخل شنطة ونقله إلى شقة أخرى تابعة للضحية ودفن جثمانه بداخلها.

وأقدم المتهم على ارتكاب جريمته في حق صديقه، بعد سرقة أموال المجني عليه التي كانت معه لتشغيلها لمدة 20 عامًا، حتى صد حكم بالإعدام ضده.

حكم الإعدام الثاني

صدر ضد المتهم القذافي، حكم الإعدام الثاني في 27 مارس الماضي، بتهمة قتل شقيقة زوجته بعد أن جمعتهما قصة حب انتهت بعلاقة غير شرعية، وذلك قبل زواجه من «فاطمة الزهراء»، فقام باستدراج المجني عليها لإحدى الشقق الخاصة به في منطقة بولاق الدكرور أيضًا، وقام بخنقها حتى تحولت لجثة هامدة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة، ووضعها في ثلاجة ثم نقلها لشقة أخرى داخل نفس العقار الذي دفن فيه صديقه ودفنها وأوهم أهلها بأنها هربت إلى خارج البلاد. وجاء ذلك بعد أن ضغطت عليه ليترك شقيقتها ويتزوجها تنفيذًا لاتفاق مسبق بينهما فقام بالتخلص منها.

حكم الإعدام الثالث

لم تمر سوى أيام قليلة ليصدر حكم الإعدام الثالث ضده في 5 أبريل الماضي، وذلك بتهمة قتل إحدى زوجاته وتدعي «فاطمة زكريا»، حيث ضرب رأسها في الحائط عقب مشادة دارت بينهما بسبب المصاريف المنزلية، ونقل جثمانها إلى تلك الشقة التي نقل فيها جثة صديقه حيث دفنها بكامل ملابسها ومشغولاتها الذهبية.

في انتظار حكم الإعدام الرابع

وينتظر قذافي فراج عبدالعاطي، الملقب بـ«سفاح الجيزة»، حكم الإعدام الرابع، بتهمة قتل «عاملة» احتال عليها بالنصب، وذلك بالاشتراك مع خطيبها، حيث أقدم على التخلص منها عن طريق استدراجها إلى مخزن داخل منطقة العصافرة في محافظة الإسكندرية، عقب انتحاله لشخصية صديقه «رضا» ضحيته الأولى، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة ودفن جثتها داخل إحدى الغرف بمخزن خاص به.