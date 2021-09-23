فيلم أطياف streams يضع مكانه في مجموعة من المهرجانات العالمية

حصد فيلم أطياف streams، للمخرج التونسي مهدي هميلي، نجاحا كبيرا، حيث يقرب المشاهد من العديد من القضايا الاجتماعية، التي يعاني منها المجتمع التونسي.

فيلم أطياف بطولة عفاف بن محمود والفنانة زازا شو

ويشارك في هذا العمل السينمائي، مجموعة من الممثلين التونسيين منهم عفاف بن محمود، والفنانة زازا شو التي تدخل لأول مرة غمار التمثيل في مجال السينما، وحكيم بومسعودي، وإيهاب بويحي، وسارة حناشي، وسليم بكار.

وأطياف streams، من تأليف وإخراج مهدي هميلي، فيما قام بمهمة تأليف الموسيقى التصويرية للعمل، الموسيقى التونسي أمين بوحافة.

أطياف streams من تأليف وإخراج مهدي هميلي

وتدور أحداث فيلم أطياف streams، في تونس العاصمة حيث تسجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا وممارسة الدعارة، وبعد اطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، وفي هذه الرحلة تتوغل في أعماق هذه المدينة، وتتعرف على جميع الطبقات الاجتماعية، كما أنها تتمكن من العثور على ذاتها، والتصالح مع نفسها في مواجهة مجتمع عنيف ومتطرف.

ويعد هذا العمل الفني، إنتاج مشترك بين تونس ولوكسمبورغ وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث حصد على جائزة أفضل سيناريو من المعهد الفرنسي، وعلى جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد الإنتاج، ناهيك عن حصوله على دعم من المركز الوطني للسينما والصورة التونسي، وصندوق الدعم بلوكسمبورغ، إضافة إلى دعم من مركز السينما والصورة الفرنسي.

ويتوقع أن يتم اختيار فيلم أطياف streams للمنافسة في مهرجان الأوسكار، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حصده.

ويشار إلى أن الفيلم الطويل أطياف streams، تم اختياره للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لوكارنو السينمائي السويسري، بالإضافة إلى العديد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ومهرجان زوريخ السينمائي الدولي.

جدير بالذكر أن زازا شو، من أهم الفنانات في تونس، حيث حصدت نجاحا كبيرا من خلال أعمالها الفنية التي قامت بتقديمها ، حيث أصدرت خلال الشهر المنصرم أغنية جديدة تحمل عنوان «الثقة لا»، التي حققت نسبة مشاهدة على اليوتيوب تقدر ب اكثر من مليون ونصف مشاهدة.