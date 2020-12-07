"الشوربجي": مجلس الشيوخ يضم تشكيلة متنوعة من أطياف المجتمع

بدأ، منذ قليل، احتفال الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، لتكريم الزملاء الصحفيين، أعضاء مجلس الشيوخ.

وحضر الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال "الشوربجي" إن الاحتفال تقليد جديد لتدعيم التعاون بين الصحافة والتشريع، مشدددًا على أهمية دور مجلس الشيوخ في سن القوانين وإبداء الرأي، موجّهًا التهنئة للصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس "الوطنية للصحافة" أن مجلس الشيوخ يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع، وخبرات سياسية مختلفة وشباباً، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية، التي تهم مجتمعنا، خلال المرحلة المقبلة.

وضم مجلس الشيوخ عددًا من الصحفيين، سواء منتخبين أو معينين، ومنهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس قنوات "DMC"، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة، رئيس تحرير كتاب "الجمهورية" ورئيس تحرير جريدة "الرأي للشعب"، ومحمد شبانة، رئيس تحرير "الأهرام الرياضي" وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة كرمت مجموعة من الصحفيين، بمقر الهيئة، وذلك في إطار خطة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين، حسب بيان عنها، وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المكرمين هم الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.