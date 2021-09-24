المنفي: ليبيا تشهد مرحلة مفصلية إما التحول الديمقراطي أو الانقسام

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا في أكتوبر المقبل، لدعم إنجاح العملية السياسية، موضحا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المصالحة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المنفي: ليبيا تواجه تحديات حقيقية في الحفاظ على العملية السياسية

وأضاف «المنفي»، أن ليبيا تواجه تحديات حقيقية في الحفاظ على العملية السياسية، داعيا المجتمع الدولي لدعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يشكل تحديا حقيقيا، مضيفا أن بلاده تنتظر إما النجاح نحو التحول الديمقراطي وإما الفشل والانقسام، مشيرا إلى أن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعا «المنفي»، الأطراف الفاعلة للتوافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية، معلنا عن إطلاق دعوة تهدف للحفاظ على العملية السياسية، قائلا: «نجحنا في تثبيت وقف إطلاق النار من خلال احتواء التوتر بين الأطراف الليبية»، مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن لا سبيل للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلا من خلال التعاون الدولي.

من جانبه، حذر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، من أن الانشغال بالصراع في المنطقة سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته.

وقال «صالح»، في كلمة أمام الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، إن بلاده نجحت في تحرير مدنها من دنس تنظيم «داعش» الإرهابي، وحماية العالم من جرائمه بدعم «التحالف الدولي» والدول الجارة، وأنه لا خيار إلا بالتعاون.

الرئيس العراقي يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد

وأشار رئيس العراق، إلى أن مكافحة الفساد تمثل لبلاده اليوم معركة وطنية وترتكز على الحد من منابع الفساد والعمل على استرداد ما تم نهبه، ودعا صالح، إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموالِ المنهوبة.

وتابع «صالح» قائلا، إنالانتخابات المبكرة في بلاده مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة.

وحذر الرئيس العراقي، من أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية بات غير مقبول، واشار صالح، إلى أن بؤرا خطيرة للإرهاب تنشأ على ديمومة هذه الأزمة وتهدد سوريا والعراق وكل المنطقة.

وأضاف، أن استمرار الحرب في اليمن، وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلامة لليمن ولدول المنطقة.