وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نيويورك

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، في مُستهل زيارته الحالية إلى نيويورك، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا، وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها.

مصر حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الشقيقة ليبيا

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على المُضي قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصةً في ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة، التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

شكري: مصر تدعم خارطة الطريق السياسية في ليبيا

وشدَّد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية، التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570، انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد، مُشيًدا في هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق.

كما أكدَّ شكري موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، بمنأى عن أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وشهد الاجتماع بين الجانبين توافقا في الآراء حول كيفية العمل لدعم مستقبل ليبيا في المرحلة المقبلة.