نشاط مكثف لوزير الخارجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة (صور وفيديو)

التقى سامح شكري وزير الخارجية، بوزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الجانبين، بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهم القضايا الإقليمية.

شكري يعقد اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك

وعقد «شكري»، أمس الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليدس، واليوناني نيكوس ديندياس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

جانب من اجتماع الوزير سامح شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان pic.twitter.com/F7NKpRKkrO — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 23, 2021

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الاجتماع ركز حول دفع التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس pic.twitter.com/TszCZVTgwM — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 23, 2021

وكان «شكري»، عقد في وقت سابق، جلسة مباحثات مع نظيره اللاتفي إدجارز رينكفيتش، حيث أوضح السفير أحمد حافظ، أن الوزيرين ناقشا سُبل تعزيز التعاون الثنائي، في ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على جميع المستويات.