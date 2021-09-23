شكري يلتقي نظيره الإيطالي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

يجري وزير الخارجية سامح شكري، مجموعة من‏ اللقاءات المكثفة وذلك في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

والتقى شكري نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، وتناول القضايا الإقليمية التي تشكل أولوية للجانبين، بحسب ما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

سامح شكري يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

‏كما التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، بحسب حساب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقدم وزير الخارجية له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة 76، كما تناولا أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.