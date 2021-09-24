تحطم مروحية روسية في شبه جزيرة كامتشاتكا

تحطمت طائرة مروحية روسية من طراز «كا 27»، في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وكان على متنها 3 أفراد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العثور على حطام المروحية على جبل أوسترايا

وقالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، نقلا عن مصادر في هيئات الطيران الروسية، إنه تم العثور على حطام المروحية على جبل أوسترايا على ارتفاع نحو 950 مترا فوق سطح البحر.

مصادر: لا توجد معلومات عن مصير طاقم المروحية

وأضافت المصادر، أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن مصير طاقم المروحية المكون من 3 أشخاص.

وكانت المعلومات الأولية، أشارت في وقت سابق، إلى أن المروحية كانت تنفذ تحليقا تدريبيا وتابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وكانت مصادر، أشارت في وقت سابق، لوكالة «تاس» الروسية، إلى أنها تلقت معلومات عن هبوط قاس للمروحية في المنطقة المذكورة.

تكرار حوادث تحطم المروحيات

وفي 12 أغسطس الماضي، تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا، في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، فيما تم إنقاذ 9 منهم، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الروسية.

وقالت الحكومة المحلية في المنطقة، في بيان، إن مروحية «مي-8» سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، وهرع نحو 40 من رجال الإنقاذ والغطاسين الى موقع الحادث.

وأشارت الحكومة المحلية، إلى أنه بحسب المعلومات الأولية كان على متن المروحية 3 من طاقمها و13 راكبا جميعهم من السياح، فيما قال مصدر في وزارة الصحة المحلية، لوكالة أنباء «انترفاكس» الروسية إنه تم إنقاذ 9 أشخاص.

مصرع 3 من متسلقي الجبال جراء ظروف جوية سيئة في شمالي القوقاز وإنقاذ 14

وفي سياق آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 14 آخرين من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال طلبت الإغاثة جراء ظروف جوية سيئة في شمال القوقاز.

وأطلقت مجموعة من 19 شخصا تتسلق جبل ألبروس في جمهورية قبردين بلقاريا الروسية، كانت على ارتفاع 5400 متر فوق سطح البحر، مساء أمس الخميس، فيما تلقت أجهزة الطوارئ النداء.

وتمكنت أجهزة الطوارئ الروسية، من إنقاذ 14 شخصا من أفراد المجموعة أصيب عدد منهم بجروح وتم العثور على جثث 3 آخرين من المجموعة، فيما لا تزال أعمال البحث عن شخصين مستمرة ويعتقد أنهما ما زالا على قيد الحياة.