ارتفاع عدد قتلى متسلقي جبل إلبروس شمال القوقاز إلى 5 أشخاص

لقى 5 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 14 آخرين من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال، طلبت الإغاثة جراء ظروف جوية سيئة في «جبل إلبروس» شمال القوقاز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ في روسيا، إن مجموعة من 23 متسلقا، طلبت في وقت سابق المساعدة بسبب تدهور الأحوال الجوية، وكانت على ارتفاع 5400 متر على الجبل، موضحة في وقت لاحق، أن المجموعة تتكون من 19 شخصا.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أنه تم في البداية العثور على 8 أشخاص، 3 منهم بدون علامات تدل على الحياة، ثم تم العثور على 9 متسلقين آخرين أحياء، فيما أوضح مصدر في الوزارة أنه «خلال عملية البحث والإنقاذ في جبل إلبروس، تم إنقاذ 14 شخصا وإجلاؤهم إلى ساحة ازاو، وتم تسليمهم للأطباء. للأسف، مات خمسة أشخاص من المجموعة».

الطوارئ الروسية: مشاركة 69 شخصا و16 آلية في عملية الإنقاذ

وأكدت الطوارئ الروسية، أن فرق الإنقاذ التابعة لها، أنجزت مهمتها بالكامل، مشيرة إلى مشاركة 69 شخصا، و16 آلية، مشددة على أن رجال الإنقاذ، عملوا في أصعب الظروف مع مدى رؤية لا يزيد عن متر واحد، وكانت قوة الرياح في المنطقة تعادل 40-70 مترا في الثانية، وترافق ذلك بهطول أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر، فيما جرت عمليات البحث على ارتفاع أكثر من 5000 متر.

ويقع جبل إلبروس، في سلسلة جبال القوقاز الغربية في جمهورية قبردينو- بلقاريا الروسية، بالقرب من الحدود مع جورجيا.

وقمة إلبروس هي أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا، بارتفاع يبلغ 5642 مترا.