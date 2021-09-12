عاجل.. تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 16 شخصا خلال هبوط اضطراري

تحطمت طائرة ركاب روسية، على متنها 16 شخصا، اليوم الأحد، في مقاطعة إيركوتسك بمنطقة سيبيريا.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة ركاب على متنها 16 شخصا تحطمت اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز «L-410» التي كان على متنها 14 راكبا وطاقم مؤلف من شخصين، نفذت هبوطا حادا في منطقة غابية على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث.

الطائرة كانت متجهة من مدينة إيركوتسك إلى كازاتشينسكويه

وأشارت مصادر في أجهزة الطوارئ، إلى أن الحادث وقع خلال تنفيذ الطائرة رحلة من مدينة إيركوتسك إلى كازاتشينسكويه، ولم يتضح بعد إذا ما كان الحادث أسفر عن خسائر بشرية.

واشتعلت النار في الطائرة المنكوبة لدى محاولتها تنفيذ عملية الهبوط في المطار المحلي، وتمكن عدد من ركابها من مغادرتها بعد تحطمها، فيما لا يزال 11 آخرين عالقين داخلها وفقا لقناة «روسيا اليوم».