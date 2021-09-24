تطبيق مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم بالتوقيت الشتوي بعد 5 أيام

يبدأ نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر تطبيق المواعيد الجديدة 2021 بشأن فتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم، وهى المواعيد المقررة وفق التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات التجارية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها، أن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات تأتى وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 وتطبيق مواعيد غلق المحلات يأتي امتثالا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والعمل على ترشيد الاستهلاك والحد من الإزعاج والضغط على المرافق وتنظيم عمل الأنشطة التجارية المختلفة، وإتاحة الفرصة للقائمين على منظومة النظافة بالعمل لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين، والحد من معدلات التلوث وخلافه، مع استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والبقالة والمخابز والصيدليات ومراعاة مواعيد أسواق الخضار والفاكهة.

مواعيد التوقيت الشتوي في مصر 2021

وتنطلق مواعيد فتح وغلق المحلات في الشتاء اعتبارا من يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويمكن للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تعديل المواعيد وفق ما تراه لصالح المواطنين والحفاظ على سلامتهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن ضبط مواعيد فتح وغلق الأنشطة المختلفة من المحلات والمقاهي والورش والمطاعم يهدف إلى ضبط العمل وترشيد الاستهلاك في الوقود والارتقاء بمنظومة النظافة والحد من أي إشغالات واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والأحياء والمدن.

فتح المحلات ينطلق من السابعة صباحا بالتوقيت الشتوي

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن مواعيد فتح وغلق المحلات التي تبدأ بعد 5 أيام تحد من الفوضى والعشوائية، ووفق مواعيد الشتاء تعمل المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن يتم مدّ العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، وإلى الإغلاق في الحادية عشرة مساءً، مع لجان لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد في كل المحافظات، كما أن مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي تنطلق من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد المطاعم والبازارات بالتوقيت الشتوي

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية التي تنطلق الخميس المقبل تبدأ من الخامسة صباحاً وميعاد الغلق في الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، بالإضافة إلى مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية فضلاً عن استمرار خدمة توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على نسب التشغيل وحظر الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.