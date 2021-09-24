بيع 10 محال تجارية بالنوبارية الجديدة.. المتر يبدأ من 20 ألف جنيه

صرح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم بيع 10 محال تجارية وصيدلية، و5 وحدات مهنية، في جلسة للمزاد العلني.

أسعار متر المحال التجارية.. يبدأ من 20 ألف جنيه

وأضاف «زينهم»، أنه تم عقد جلسة المزاد العلني، بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، لافتًا إلى أنه تم بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 20 ألفا و 72600 جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة متنوعة ما بين «خضراوات وفاكهة - مطعم - حدايد وبويات» وغير ذلك؛ لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة تنمية المناطق بها.