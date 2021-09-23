«الإسكان» تبحث التعاون مع السويد في مشروعات النقل الذكي بالمدن الجديدة

التقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، السيدة آنا هالبيرج، وزيرة التجارة السويدية، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة في مجال النقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس خالد عباس، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة «BRT» لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي، حيث جرى الانتهاء من إعداد تصميمات المشروع، وجار الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح.

دراسات لنظم نقل حديثة في مصر بدعم من الصندوق السويدي الدولي

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى الانتهاء من إعداد اتفاقية منحة بين الصندوق السويدي الدولي «المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد- الصندوق السويدي»، ووزارة الإسكان، لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة، وتشمل أيضاً الدراسة، التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكي لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتشمل خطة التحول في أنظمة النقل الحالية على مسار الأتوبيس السريع تقنين أوضاعها بهدف تحقيق تكامل وسائل النقل الجماعي الحالية مع مشروع الحافلات السريعة لتعظيم الفائدة من المشروع.