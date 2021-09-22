بريد الوطن .. شقة ضمن المطلقات يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة، أعيش حياة قاسية جداً وفى غاية الصعوبة، بعد أن تركنى زوجى ومعى أربعة أولاد أكبرهم فى الـ16 من عمرها وأصغرهم عمره عام واحد، وليس لى أى دخل ثابت سوى معاش والدى الذى يبلغ 1100 جنيه، وطليقى لا يسأل عنى ولا عن أولادى بمليم واحد، فى أى مناسبة، وبعد طلاقى انتقلت للإقامة بشكل مؤقت لدى شقيقى بمنطقة السيدة زينب، فى شقة حجرتين، أقيم أنا وأولادى الأربعة فى غرفة منهما، حتى تتيسر الأمور، لذلك أناشد السيد عاصم الجزار، وزير الإسكان، منحى وأولادى وحدة سكنية مستقلة ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للمطلقات وأصحاب الحالات القاسية.

إيمان محمد حسن

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