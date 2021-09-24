دنيا بطمة تثير جدل بصورها على انستجرام وجمهورها: «عملتي عمليات تجميل»

أثارت الفنانة دنيا بطمة جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا، بعد نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت من خلالها ملامحها متغيرة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة في الوزن بشكل ملحوظ.

دنيا بطمة تثير الجدل على السوشيال ميديا

وبدأ الجمهور على السوشيال ميديا يقارن إطلالتها في الوقت الحالي، بوقت ظهورها خلال إحدى البرامج الغنائية، حيث كان شكلها مختلف تماماً، سواء من حيث شكل الوجه والجسم، وتوالت التعليقات على بسمة على حسابها الشخصي «انستجرام»، وقال أحدهم «أنتي عملتي عمليات تجميل»، وتعليق آخر «شكلك اتغير كتير، ايش سويتي بشكلك ؟».

دنيا بطمة تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

وتصدرت دنيا بطمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها الأخيرة، التي ظهرت خلالها متغيرة بالملامح، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تصدر فيها الـ «تريند»، ولكنها اعتادت أن تتصدر التريند خلال الفترة الأخيرة بسبب أشياء بعيدة عن الفن والغناء .

فقد تصدرت التريند من قبل بسبب اتهام البعض لها بإجرائها أكثر من عملية تجميل، ومرة أخرى بسبب خلافها الشهير مع ابنة زوجها وطليقته ووالداته، حيث أنها دخلت في نقاشات عدة على السوشيال ميديا بسببهم، والمرة الأخيرة بسبب علاقتها بحساب كان يقوم بالتشهير ببعض الفنانات.

بداية مشوار دنيا بطمة

بدأت دنيا بطمة مشوارها الفني من خلال مشاركتها ببرنامج Studio 2M من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات بالمغرب و احتلت مرتبة مشرفة، وفي عام 2011 شاركت في البرنامج الشهير عرب ايدول و نافست على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، بعد المتسابقة المصرية كارمن سليمان.

«دنيا» هي ابنة الفنان حميد باطما شقيق العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان ومحمد باطما أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب، وابنة عم الفنانة خنسـاء باطما والفنان طارق باطما.