الحالة الصحية للفنان خالد محمود.. أزمة بالقلب بسبب «الزعل» والطاقة السلبية

تصدرت تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، عقب تعرضه لانسداد 4 شرايين، بشكل مفاجئ تسببت في أزمة صحية له، استدعت نقله لإحدى المستشفيات، وإجراءه جراحة عاجلة.

الحالة الصحية للفنان خالد محمود.. أجرى جراحة بالقلب بعد انسداد 4 شرايين

وطمأن الفنان خالد محمود، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وتأكيده من خلال تصريحات لـ«الوطن» أنه غادر المستشفى، ويتواجد في المنزل حاليًا لقضاء فترة النقاهة لحين استقرار وضعه الصحي.

خالد محمود عن مرضه: بسبب «الزعل» وأصحاب الطاقات السلبية

وعن أسباب تعرضه لهذه الأزمة الصحية التي تسببت في انسداد 4 شرايين بالقلب، قال الفنان خالد محمود، إنه أجرى العديد من الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وجميع الأطباء الذين قاموا بمتابعة الحالة، وبما فيهم أحد الأطباء بالولايات المتحدة الأمريكية، أجمعوا على أن السبب في هذه الأزمة هو «الزعل».

وأشار الفنان خالد محمود، إلى أن «الزعل» الذي شعر به لم يكن في يوم وليلة، ولكن نتيجة تراكمات بسبب الأمور الحياتية وضغوطها سواء على مستوى الفن أو الحياة العادية، مضيفًا: «قبل تعرضي لهذه الأزمة الصحية، لا أستطيع القول بأن هناك أمرًا محددًا تسبب في غضبي، ولكن تراكمات وطول ما احنا عايشين الحياة تكون مليئة بالصعاب والمشاكل، وأنا من الأشخاص الذين لا يرغبوا في تصدير طاقة سلبية لمن حولهم، وبالتالي أكتم أحزاني وما يضايقني بداخلي».

خالد محمود لجمهوره: دعواتكم تخفف عني الألم

وتابع: «الأطباء نصحوني بتغيير أسلوب حياتي بعد إجرائي عملية القلب المفتوح، وأهمها الابتعاد عن أي شئ يغضبني أو يضايقني، وأنا قررت الابتعاد عن الشخصيات السوداوية التي تصدر طاقات سلبية طيلة الوقت لأنهم الحقيقة تعبوني معاهم والحياة مش نقصاهم، خصوصًا وأنا بطبيعني بحب الضحك والهزار حتى لو الدنيا صعبة معايا، وأنصح كل شخص إنه ميزعلش ويتجنبوا مصدري الطاقة السلبية في أي مكان».

ووجّه الفنان خالد محمود، رسالة شكر وعرفان، لكل جمهوره وأصدقاءه ومحبيه الذين قاموا بالدعاء له والسؤال عنه في محنته المرضية، قائلًا: «محبتكم غمرتني وأسعدتني جدًا، ودعواتكم بأمر الله تخفف عني أي ألم أو وجع».

ويعد الفنان خالد محمود، من أشهر نجوم الشباب في فترة التسعينيات، وقدم مع ملك الشاشة فريد شوقي فيلم «شاويش نص الليل»، ومع محمود ياسين وفردوس عبدالحميد مسلسل «مذكرات زوج»، ومع سعيد صالح وإسعاد يونس مسلسل «السقوط في بئر سبع»، وفيلم «نمس بوند» مع هاني رمزي.