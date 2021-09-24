«الزعل» يدفع بـ«نضال الشافعي» وخالد محمود لغرفة العمليات

الزعل والحزن والانفعال، كانوا سببا في دخول كلا من الفنان نضال الشافعي والفنان خالد محمود إلى غرف العمليات لإجراء عمليات جراحية خطيرة.

ونرصد خلال السطور التالية سبب دخول النجمين غرفة العمليات:

نضال الشافعي يخضع لعملية جراحية في القولون

في 22 أغسطس خضع الفنان نضال الشافعي لأول عملية جراحية له واستئصال 15سم من القولون بعد انفجار نتوءات بالقولون بسبب تعرضه للانفعال أثناء التصوير ووقوع مشادة مع منتج «ميني بار»، حيث توجه «نضال» إلى أحد المستشفيات وعلق محاليل طبية إلى أن تحسنت حالته، وغادر المستشفى، إلا أنه شعر بالآم مبرحة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، حيث تبين حاجته إلى الدخول لغرفة العمليات، نظرا لإصابته بانفجار مفاجئ في القولون.

وقال «الشافعي»، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن منتج فيلمه الجديد «ميني بار» هو سبب أزمتة الصحية، حيث عانى من كثرة وعوده التي لم ينفذها على مدار 3 أعوام كاملة، مضيفا أن آخر الوعود كان الانتهاء من تصوير الفيلم منذ أسبوع مضى قبل أزمته الصحية، إلا أن المنتج لم يحقق هذا الوعد أيضا ما تسبب في تعرضه لأزمة صحية وحدوث انفجار في القولون.

وفي 19سبتمبر أعلن الفنان نضال الشافعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراءه، ثاني عملية جراحية.

وقال «نضال» في منشوره: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل».

خالد محمود يخضع لعملية قلب مفتوح

فوجئ جمهور ومحبي الفنان خالد محمود، أول أمس خضوعه لعملية جراحية في القلب، حيث عانى منذ فتره من انسداد 4 شرايين في القلب، مؤكدا أن الحزن الكثير والضغط الزائد، هما سبب أزمته الصحية الحالية.

وقال «محمود»، في تصريح سابق لـ «الوطن»: «الحمدلله أنا بقضي فترة النقاهة حاليا»، موجها الشكر لكل من اطمأن على حالته الصحية ودعى له.