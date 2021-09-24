الاحتلال: إنفاق 37 مليون شيكل على سجن جلبوع لسد فراغات أسفل الزنازين

أفادت القناة «12» الإسرائيلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قرر إجراء تحسينات وتعديلات في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة بتكلفة تصل إلى 37 مليون شيكل، وذلك في محاولة لمنع الأسرى الفلسطينيين من حفر أنفاق جديدة والهروب عبرها بعد عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أسابيع.

سيجري ضخ مواد مخصصة أسفل غرف سجن جلبوع

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه سيجري ضخ مواد بناء مخصصة في الفراغات الموجودة أسفل غرف سجن جلبوع الإسرائيلي وذلك باستخدام طريقة قام جيش الاحتلال بتطويرها للتعامل مع أنفاق فصائل المقاومة الفلسطينية، وأجرت فرق هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات فحص في السجن بعد أيام من هروب الأسرى الفلسطينيين بهدف العثور على الثغرات الهندسية في المبنى.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن خطة تعديل سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة تشمل بناء جدار إضافي حوله، وكذلك سيجري تركيب منظومات تكنولوجية متطورة لرصد أي محاولات هروب إضافية.

ووفق مراسل القناة «12» الإسرائيلية فإن هناك وسائل جديدة وخروقات جديدة للهروب ولكن الامتحان الحقيقي هو إمكانية الكشف عن هذه الخروقات قبل عملية الهروب القادمة.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت على موقعها الإلكتروني، أن التحقيق في عملية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي الأسبوع الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ«نفق الحرية» أظهر أن الأسرى بدأوا أواخر العام الماضي بحفر النفق المستخدم للفرار بمساعدة خمسة أسرى آخرين على الأقل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «هرب ستة أسرى فلسطينين، عن طريق الحفر في الأرضيات الخرسانية والمعدنية في حمام زنزانتهم وإزالة لوح أدى إلى سلسلة من الفجوات في هيكل السجن، استخدموها لمغادرة المنشأة تحت الأرض ثم شقوا طريقهم عبر نفق إلى طريق على الجانب الجنوبي من سجن جلبوع الإسرائيلي».