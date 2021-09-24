استمرار حبس 11شخصا بتهمة الإتجار في البشر بقنا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قنا، استمرار حبس 11 شخصا بتهمة الإتجار بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية، عقب استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 30 ألف جنيه لكل شخص بإجمالي 330 ألف جنيه، وقرر استمرار حبسهم 15 يومًا مرة أخرى على ذمة التحقيقات.

فيما قرر محامو المتهمين الذين ينتمون إلى قرية «المسيد»، بمركز قوص جنوب المحافظة، التقدم بطلب آخر لإخلاء سبيل موكليهم الذين أنكروا تهمة التورط في تسفير الشباب عبر رحلات الهجرة غير الشرعية إلى دول عربية، دون أوراق وتأشيرات رسمية.

المتهمون ينكرون التهمة

وأنكر المتهمون الـ11 التهم المنسوبة إليهم وهي الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والتورط في استصدار تأشيرات مزورة للشباب الراغب في السفر للعمل بالدول العربية، عن طريق تهريبهم بطرق غير شرعية، كما أنكروا انضمامهم إلى شبكة عصابات تهريب البشر عبر الطرق البرية أو البحرية في مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات بقيام مجموعة من الأشخاص بقرية المسيد بتهريب الشباب للعمل في الدول التي يرغبون في السفر إليها دون أوراق وتأشيرات رسمية وهو ما يعد مخالفا للقانون.

الهجرة غير الشرعية.. 11 ألف جنيه قيمة السفر إلى ليبيا

وبحسب تحريات المباحث في قنا، ثبت قيام مجموعة من الأشخاص عن طريق عملاء لهم في قرية المسيد بمركز قوص، بتنظيم رحلات للعمال إلى إحدى الدول العربية المجاورة «ليبيا»، متخذين من القرية مقرار لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل 11 ألف جنيه لكل راغب في السفر.

على الفور انتقلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على 11 سمسار من سماسرة الهجرة غير الشرعية بينهم ش«عبدالله.ع»، و«صدقي.أ»، مسئول نقل المهاجرين من صعيد مصر إلى الحدود الغربية، بمقابل مبالغ مالية، دون أوراق رسمية بالتواصل مع عصابات أخرى لاتمام العملية داخل الدولة العربية .