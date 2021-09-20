وزيرة التضامن لشباب الهجرة غير الشرعية: لن نقبل إهانتكم

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية أولى بالسند والدعم من الوزارة، كونهم سفراء الوزارة لدى المجتمع، ودورهم كبير وفعال.

القباج للشباب: ليس هناك ما يدعو للخروج من البلاد

وأضافت «القباج»، خلال كلمتها في جلسة عن دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية، أن مصر تخاف على شبابها من خطورة الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم القيادة السياسية بفتح قنوات حوار مع الشباب بالإضافة إلى دعم المشروعات الاقتصادية للشباب.

ووجهت حديثها للشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية قائلة: «ليس هناك ما يدعو للخروج من البلاد وإذا خرجتم فأمنوا أنفسكم»، وأكدت على دور الأسرة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن البداية تبدأ بالهجرة غير الشرعية وتنتهي في الخارج بالإتجار بالبشر.

دور الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وأكدت أن الوزارة تعمل مع الجهات الدولية والإتحاد الأوروبي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كون البلاد الأوروبية هي مقصد المهاجرين.

وأشارت إلى أن الدولة لن تقبل أن تهان كرامة المواطنين المصريين في الخارج، وهو دائما ما يكون نتاج الهجرة غير الشرعية، حيث يتم تصوير الهجرة للشباب بأنها حلم ينتظرهم لكنهم يجدونه كابوسا.

«القباج»: التصدي للهجرة غير الشرعية يحتاج إلى كثير من المشروعات القومية

ولفتت إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى كثير من الموائمات مع المشروعات القومية التي تقام في مصر حاليا، لافتة إلى أن تلك المشروعات تحتاج إلى كفاءة عالية للإلتحاق بها لمواكبة السوق.

واكدت أن حق الهجرة مكفول لكن بالطرق الشرعية، حيث يتم التنسيق مع دول المقصد بإتاحة الهجرة الشرعية حال وجود فرص حفاظاً على كرامة المصريين وحياتهم حال رغبتهم في ذلك.