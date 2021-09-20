«القباج» تستعرض دور التضامن والجمعيات الأهلية في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة في توفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الانسان بشكل عام.

توفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الإسكندرية، والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة والدكتور طلعت عبد القوي النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية.

نيفين القباج: الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية

وأضافت أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التي تجرى على أرض مصر في الوقت الراهن، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت أنها أكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدني لجهوده الكبيرة في الحفاظ على مصالح الوطن.

جهود وزارة التضامن في مواجهة الهجرة غير الشرعية

واستعرضت جهود الوزارة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية وللمشاركة في تنمية مجتمعه، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الموحدة والصغيرة التي يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وأيضًا لتعزيز جهود ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.

توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية

وأفادت الوزيرة بأن هناك أكثر من 3 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية، وجرى توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية، مشيرة إلى أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني يساهم في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، موضحة أن مساهمة مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهني ومهارات المهن المستقبلية كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.

كما تطرقت إلى برنامج «وعي» الذي يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع مثل محو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر، والزيادة السكانية والتعاطي والإدمان وعدم احترام الآخر.

تدريب 3000 شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببعض التوصيات خلال المؤتمر، والتي تتمثل في المساهمة في تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخصيص 10 مليون جنيه لهم لتوفير أدوات الإنتاج لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.

تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية

كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها، مع أهمية ميكنة أنشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الإداري لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.

وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد في متن قانون تنظيم وممارسة العمل الاهلى، مشيرة إلى أنه يجرى تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، مشددة أن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلي تشهد له بالفعالية والكفاءة.

وأعلنت الوزيرة أيضا إعداد مسودة أولية لاستراتيجية للعمل الأهلى في مصر ومشاركتها في حوارات مجتمعية حتى تصبح استراتيجية وطنية، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي لتقصي أولويات المجتمع الأهلي.

مرصد مجتمعي لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية

وكشفت «القباج» عن إطلاق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة مرصد مجتمعي لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية وتسليط الضوء عليها.

ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن اللجنة الوطنية تؤمن بأهمية العمل الأهلي وتدعمه كأساس لنشاط اللجنة، ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان رئيس الجمهورية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني في مصر، وأكدت أن دور الجمعيات الأهلية أساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة، وأيضًا اهمية دور الأسر باقناع الشباب بفرص العمل الشريف في الوطن كبديل عن المخاطر والموت الذي يتعرضون له خارج البلاد.

الاتحاد العام للجمعيات: المجتمع الأهلي في مصر لديه رؤية وبرامج في مواجهة الهجرة غير الشرعية

ومن جانبه، صرح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية وعنيفة، موضحًا أن المجتمع الأهلي في مصر لديه رؤية وبرامج في مواجهة الظاهرة تعتمد في الأساس على عدة محاور أهمها التوعية بأضرار هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، إذ وقع الاتحاد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل ألف شاب على العمل الفني وتأسيس مراكز خدمة توفر فرص عمل لهم.

محاور مواجهة الهجرة غير الشرعية

وأضاف أن أحد المحاور يتمثل أيضًا في تنمية المجتمعات الطاردة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي ستغير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن، كما أشاد بقرار الرئيس السيسي بإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، والذي يمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مسيرة التنمية الحقيقية للدولة.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوي بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، والتي تساهم في تسيير الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع وإشهار المؤسسات والجمعيات الأهلية إلكترونيًا.

كما تحدث اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية خلال المؤتمر، إذ أكد أن الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية الخطيرة التي يجب مكافحتها للحفاظ على الامن القومي وجهود التنمية، مشيرًا الى أن مصر على رأس الدول المتقدمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، قال محمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية إن الجهاز يركز على المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل من خلال عدة مجالات أهمها تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.