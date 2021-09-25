تعرف على الأعراض الجانبية للتمر على الكبد الدهني

قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوحيا الأغذية، إن التمر من الفواكه التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، ولكن له العديد من الأضرار التي يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص، وخاصة مرضى الكبد الدهني.

الكبد الدهني قد يسبب العديد من الأعراض مثل تليف الدم

وأضافت «شعير» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكبد الدهني عبارة عن وجود كمية زائدة من الدهون في الكبد وله عدة أنواع، وعلى الشخص المصاب بالكبد الدهني أن يحرص على تناول الأطعمة المفيدة للكبد ويبتعد عن تلك الأطعمة التي يمكن أن تسبب له بعض المضاعفات ومنها تناول التمر، وفي بعض الأحيان قد لا يسبب الكبد الدهني مشكلة على الكبد، ولكن في حالات أخرى يتسبب بضرر على خلايا الكبد مما يؤدي إلى حدوث تليفات وتشمع كبدي.

فوائد التمر للأصحاب الكبد الدهني.

- شراب فاكهة التمر يمكن أن يساعد في تخفيض مستويات الدهون والكوليسترول في الجسم، كما قد يحسن من حالة الكبد الدهني.

- التمر له دور محتمل في حماية الكبد من التليف، وذلك عن طريق منع حدوث تسمم في الكبد، بالإضافة إلى خصائص التمر المضادة للالتهاب.

- التمر يمكن أن يساعد في حماية الكبد؛ وذلك بسبب احتواء التمر على مواد ذات خصائص مضادة للأكسدة ومساعدة على التخلص من الجذور الحرة في الجسم.

ولكن ما هي حقيقة فوائد التمر للكبد الدهني؟

الإصابة بالحساسية

- يعاني البعض من حساسية تجاه فاكهة التمر، كما أن التمر المجفف يحتوي على مادة الكبريتيت والتي تتسبب بالحساسية للبعض، وتكون أعراض حساسية التمر كما يأتي:

- طفح جلدي.

- سيلان في الأنف.

- حكة واحمرار في العين.

التأثير على مستويات السكر في الدم

بالرغم من فوائد التمر للكبد الدهني إلا أنه ولاحتوائه على كميات عالية من السكر يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام السكر في الدم، مثل مرضى السكري الحذر واتباع بعض النصائح الاتية:

- تناول التمر الطازج، إذ يحتوي نسب أقل من السكر مقارنة بالتمر المجفف.

- تناول كميات معتدلة من التمر دون إفراط، حيث يمكن أن يكون لها تأثير محدود على مستويات الجلوكوز في الدم.

التأثير على فقدان الوزن

بالرغم من فوائد التمر للكبد الدهني وفوائده الأخرى إلا أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، إذ تحتوي حبتان من التمر المجفف على 110 سعر حراري، ويساعد ذلك على إمداد الجسم بالطاقة إلا أنه يمكن أن يؤثر على فقدان الوزن.