طبيب يكشف حقيقة تسبب لقاحات كورونا في ضعف السمع

قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا له العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب عقب انتقال الفيروس له مباشرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا توضح تأثير كورونا على الأذن في شكل طنين في الأذن.

أسباب طنين الأذن عند الإصابة بفيروس أو عقب أخذ اللقاح

وأضاف بدران في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب «طنين الأذن» في شعيرات الداخلية للأذن، موضحا أن هناك العديد من المصابين بفيروس كورونا اشتكوا من وجود طنين داخل الأذن وهذا يشير إلي وجود علاقة بين فيروس كورونا وطنين الأذن، موضحا أن هناك بعض الأشخاص الذين فقدوا السمع بشكل جزئي أو كلي وفقا للدراسات التي أجريت.

وأشار أستاذ الأنف والأذن، أنه لا يوجد دليل قاطع على تأثير لقاحات كورونا علي الأذن، ويمكن أن يحدث بعض الألم في الأذن من خلال الأعراض الأخرى المصاحبة عقب لقاح كورونا، موضحا أن حدوث طنين بالأذن يكون بسبب أعراض الجهاز التنفسي العلوي وأنها تزيد الضغط علي الأذنين، بالإضافة لانسداد الجيوب الأنفية التي تسبب تأثير سلبي على الأذن.

الصحة البريطانية تؤكد وجود أعراض بالأذن عند الإصابة بفيروس كورونا

وفي تقرير نشر على موقع «دير شبيغل» أن هناك بعض الدول لم تدرج طنين الأذن ضمن الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، وكشفت منظمة الصحة البريطانية أن هناك العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا سجلوا عن وجود طنين بالأذن ضمن الأعراض المصاحبة، وأشارت أن الطنين يمكن أن يستمر لشهور عقب الشفاء من فيروس كورونا.

وقالت إلدري بيوكس، أخصائي السمعيات وإحدى القائمات على دراسة لوجود أعراض على الأذن عقب الإصابة بفيروس كورونا بمنظمة الصحة البريطانية، إن ظهور طنين في الأذن ليس بالضرورة أن يكون بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حدوث الطنين يمكن أن يكون من اللقاحات المتعلقة بفيروس، بالإضافة لوجود علاقة بين طنين الأذن وحالة التوتر.