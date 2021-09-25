التعامل مع المصالح الحكومية والتواجد في الزحام يسبب أزمة بالنسبة للكثيرين، لذا يلجأ العديد من الأشخاص مؤخرا إلى الانتهاء من الخدمات التي يريدها إلكترونيا، ومن ضمن هذه الخدمات استخراج البطاقة الشخصية حيث تتيح وزارة الداخلية هذه الخدمة تيسيرا على المواطنين.

وأطلقت وزارة الداخلية خدمة استخراج البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد والزواج والأوراق الثبوتية أون لاين من المنزل، وذلك في إطار عملها على تسهيل العديد من الإجراءات على المواطنين، من خلال تدشين موقع لمصلحة الأحوال المدنية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات استخراج وأسعار بطاقة الرقم القومي من على الهاتف المحمول باستخدام الموقع الإلكتروني والتي جاءت كما يلي:

استخراج البطاقة الشخصية أون لاين

تتيح وزارة الداخلية الحصول على البطاقة الشخصية أون لاين بالنسبة لبدل الفاقد أو التالف فقط.

1- في البداية يجب على الشخص الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

2- النقر على قسم قطاع السجل المدني.

3- ثم قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع لتقديم الخدمة المطلوبة.

4- وبعدها انقر على خيار الموافقة على الشروط التي ستظهر لك.

5- اتباع الخطوات المطلوبة من الاسم والرقم القومي.

6- لابد من كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

7- تحديد عملية دفع الرسوم عن طريق الفيزا او نظام مدفوعات أخرى.

8- يحصل عليها المواطن من خلال الإنترنت بعد تحديد عنوان الاستلام سواء المنزل أو مكتب بريد.

أسعار استخراج البطاقة الشخصية أون لاين

ويصل سعر استخراج البطاقة الشخصية إلى 170 جنيها يضاف إليهم 12 جنيها خدمة التوصيل.

شروط الحصول على الخدمة

1- يكون الشخص مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن مقدم الطلب عن سن 16 عامًا.

3- أن تكون له شهادة ميلاد موثقة.