مصادرة 20 شيشة ومحاضر لمطاعم ومقاهي خالفت إجراءات الوقاية في ملوي

شدّد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على المرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، بجميع مراكز المحافظة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، وأقسام العزل، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، كذلك متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكثيف الحملات على المطاعم، والمقاهي، والكافتيريات، ووسائل النقل العام والمواصلات، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونسب استيعاب المواطنين، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية.

وتابع الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل أقسام العزل بمستشفى ملوي التخصصي، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عمر، مدير المستشفى، حيث اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية، والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتوافر الأكسجين.

نائب المحافظ يتفقد مستشفيات العزل

واطمأن نائب المحافظ على المرضى، وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، مناشداً إياهم بضرورة توعية ذويهم بضرورة التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، لما يمثله ذلك من وقاية، لهم ولأهاليهم.

وقاد نائب المحافظ، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشوارع مدينة ملوي، أمس، حيث تفقد عددا من المقاهي والمطاعم، وتم ضبط 20 شيشة بالمقاهي التي تم تشميعها، كما تم تحرير عددا من المحاضر لمطاعم خالفت تطبيق الإجراءات الوقائية بعد الإلتزام بالتباعد بين المواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط بدروم يتم استخدامه في غير الغرض المخصص له، حيث كان يستخدم في صنع مخبوزات، وتم تحرير محضرا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.