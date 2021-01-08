عاجل.. «الصحة» ترفض تقديم الشيشة بالمطاعم: تنقل كورونا بسرعة هائلة

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة الصحة رفضت رسميا السماح للمطاعم السياحية بتقديم الشيشة في الوقت الجاري.

وأضاف «المصري» لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة أوضحت خلال الخطاب الذي أرسلته ردا على استفسار الغرفة عن أسباب منع تقديمها بالمنشآت السياحية، أن «الشيشة» هي واحدة من المسببات الرئيسية لانتشار فيروس كورونا «كوفيد19»، وذلك وفقا لدراسات وأبحاث علمية.

وأشار المصري إلى أنه بالرغم من أن الشيشة أحد أدوات جذب المواطنين لتناول الغداء والعشاء بالمطاعم وأن منعها تسبب في عزوف أعداد ليست بالقليلة عن التوجه إلى الكافيهات والمطاعم السياحية، إلا أن المحافظة على حياة الإنسان أهم من أي مكاسب مادية، لافتا إلى أنه بالرغم من السماح بتقديم الشيشة بمطاعم بعض الدول كالامتحان، إلا أن الغرفة تقدر تخوفات وزارة الصحة وحرصها على عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

المنشآت السياحية: استقبال الزبائن بنسبة 50 % فقط

وأوضح المصري، أن نسب التشغيل الحالية والتي تسمح للمطاعم باستقبال الزبائن بنسبة 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة إضافة إلى مواعيد الغلق، لن تجعل المطاعم تحقق أية مكاسب مالية بل أن الإيرادات المحققة تكفي بالكاد لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل، مشيرا إلى أن هناك نحو 30 منشأة رأت أن ضوابط التشغيل لن تكون كافية لدفع الرواتب وتكاليف الصيانة ورسوم الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ففضلت الإغلاق بشكل جزئي لحين انتهاء جائحة كورونا.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنه تم السماح للمطاعم التي لديها ترخيص بتقديم فقرات فنية بتقديمها حاليا بعد أن تم الغاء تقديم تلك الفقرة ليلة رأس السنة.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على كافة المنشآت والمطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وعددها أكثر من 1000 منشأة، بضرورة اتباع كافة اشتراطات التشغيل والإجراءات الوقائية والاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي حتى لا يتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل لحد إغلاق المنشأة.