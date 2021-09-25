أسعار الدواجن اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية أمر يحظى باهتمام الكثيرين خاصة ربات المنازل، التي تستخدمها في إعداد الوجبات المختلفة، وشهدت أسعار الدواجن استقرار خلال الأسابيع الماضية دون تغيير.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة، عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم، عند 7 جنيهات وصولا إلى 9 جنيهات، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة عند 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وبلغ سعر الجوز من الحمام نحو 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي اليوم في المزرعة نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، واستقر سعر البط البيكيني الأبيض عند 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويتراوح سعر السمّان بين 25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.