أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر

يبحث الكثير من المواطنين بشكل دائم، عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية باستمرار، حيث استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المصرية، منذ 6 أسابيع، لتثبت الأسعار عند نفس المستوى منذ بداية الشهر الجاري، وهذا ناتج عن زيادة المعروض في الأسواق المحلية، إذ يصل إنتاج مصر من الدواجن يوميًا نحو 4 ملايين دجاجة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة الزراعة المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة، عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر الكتكوت في المزارع اليوم، عند 7 جينهات وصولا إلى 9 جنيهات، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، فيما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر الجوز من الحمام إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى 52 جنيهًا إلى المستهلك.

أسعار الرومي اليوم

ويصل سعر بيع الرومي اليوم في المزرعة إلى نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويتراوح سعر السمّان بين 25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، واستقر سعر البط البيكني الأبيض عند 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.